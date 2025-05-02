Türk bayraklı tişörtle kalpleri fethetti

Dünyaca ünlü Amerikalı grup One- Republic, yeni albümleri 'Artificial Paradise'ın turnesi kapsamında Maslak'taki kültür sanat mekanında açık havada konser verdi. Şarkıcı/söz yazarı ve baş vokalist Ryan Tedder, gitaristler Zach Filkins ve Drew Brown, klavyeciler Brian Willett, basçı ve çellist Brent Kutzle ve davulcu Eddie Fisher'dan oluşan OneRepublic konserde; 'I Aint Worried', 'Kids', 'I Lived', 'Counting Stars', 'Good Life' gibi hit parçalarını mekanı tıklım tıklım dolduran binlerce hayranı ile seslendirdi.

Grubun vokali Ryan Tedder, sadece kendi albümleri için yazdığı şarkıları değil, yıldız isimlere verdiği hit olmuş parçaları da İstanbul konserinde seslendirdi. Beyonce, Adele, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Taylor Swift, Ozzy Osbourne, The Killers, U2 ve Paul McCartney gibi değerli sanatçılara verdiği hit parçalardan oluşan bir repertuvar sundu. Konserin ilerleyen dakikalarında Ryan Tedder sahnede Türk bayraklı tişört giydi. Türk dinleyicilerini çok sevdiğini ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu ifade ederek, konser için İstanbul'da olmaktan ne kadar müteşekkir olduklarından bahsetti. Bayraklı tişörtünü konserin bitimine kadar üstünden çıkarmayan Tedder, Türk müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

TÜRKÇE TEŞEKKÜR ETTİ

Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden ve İstanbul anılarından bahseden Ryan Tedder, geçtiğimiz yıl da 2 günlüğüne İstanbul'u gezmeye geldiğini söyledi. Tedder; "Neredeyse Mayıs olmasına rağmen hava soğuk. Bu soğuk havaya rağmen açık hava konserimize geldiğiniz için ve bizi bu denli bir coşkuyla ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Tekrar geleceğiz. Sizi seviyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.