Türk filmi patlaması var!

Türk filmi tutkunlarına müjde! Yeni sezonda dram, komedi, polisiye türlerinde onlarca yerli yapım gösterime girecek. İşte önümüzdeki ay izleyiciyle buluşacak filmler...Cansel Elçin'in yönettiği filmde, İstanbul'da okumaya gelen Hintli bir genç kızın arkadaşlarıyla yaşadıkları anlatılıyor. Ezgi Asaroğlu, Damla Sönmez, Türkü Hazer ve Cansel Elçin başrolde.Çağan Irmak, anne-oğul ilişkisini yeni filmi 'Karanlıktakiler'de enine boyuna masaya yatırıyor. Erdem Akakçe, Meral Çetinkaya ve Derya Alabora başrolde. ACI Vizyon tarihi: 2 Ekim 2009 Cemal Şan'ın 'Acı'sı; Erzincan'ın bir dağ köyünde çekildi. Bir dede ile torunu arasındaki ilişkiyi anlatan filmde, Nesrin Cavadzade ile Erol Demiröz oynuyor.Güneydoğu'daki Karabal tepesinde, 2 bin 635 metrede konuşlanmış röle istasyonunu korumakla görevli 40 kişilik bir timin öyküsünü anlatan filmi Levent Semerci yönetti. UZAK İHTİMAL Vizyon tarihi: 9 Ekim 2009 Bir rahibe adayı ile İstanbul'a atanan müezzinin yakınlaşmasını konu eden 'Uzak İhtimal'i Mahmut Fazıl Coşkun yönetti. Başrollerde Nadir Sarıbacak ile Görkem Yeltan var.Ani bir ölümle aramızdan ayrılan yönetmen Ersin Pertan'ın son filmi. Nilüfer Açıkalın, Erkan Taşdöğen, Mehmet Çepiç'in oynadığı film bir aşk hikayesi...Yılın sürpriz filmlerinden biri olan 'Köprüdekiler' Aslı Özge imzasını taşıyor. Filmde; bir seyyar çiçek satıcısı, bir dolmuş şoförü ve bir polisin hikayesi belgeselvari bir anlatımla aktarılıyor. Başrollerde Cemile İlker, Murat İlker ve Fikret Portakal var.Orhan Eskiköy ile Özgür Doğan'ın beraber yönettikleri 'İki Dil Bir Bavul'; bir Kürt köyüne atanan sınıf öğretmeninin Kürt çocuklara Türkçe öğretme serüveni anlatılıyor.Yönetmen Ertekin Akpınar'ın Adapazarı'nda çektiği filmde; Cem Davran, Bülent Şakrak, Kutay Köktürk ve Nail Kırmızıgül rol alıyor.Uzun zamandır bir filmde rol almayan Okan Bayülgen, Alper Mestçi'nin yönettiği 'Kanal- i-zasyon' adlı komedide; cam silici olarak çalışırken keşfedilen, sonra da yaptığı programlarla Türkiye'nin gündemine oturan İmdat'ı canlandı rıyor.Atıl İnaç'ın yönettiği ve Şafak Sezer'in başrol oynadığı 'Kolpaçino' bir mafya komedisi. İstanbul'da çekilen filmin senaryosunu Kaan Ertem, Suat Özkan ve Şafak Sezer yazmış.Selda Çiçek ilk uzun metraj denemesinde mayına basarak hayatını yitiren bir genç ile ablasının yaşadıkları anlatılıyor. Özgü Namal, Derya Durmaz, Barış Çakmak, Turgay Tanülkü rol alıyor.Her sezon bir film çeken genç yönetmen Murat Şeker, bu yıl da 'Aşk Geliyorum Demez' adlı romantik komediyle seyirci karşısına çıkacak. Filmde Bergüzar Korel ve Tolgahan Sayışman başrolde.İlk kez bir dönem filmine imza atan Zeki Demirkubuz; 1930'lar Türkiyesi'nden bir kesit sunacak ve güzelliği 'çirkin' bir kadının gözüyle sorgulayacak. Başrollerde Serhat Tutumluer, Berrak Tüzünataç ve Hatice Aslan var.Onur Ünlü'nün yeni filmindebir polis, bir tezgahtar, bir öğretmen, bir seyyar satıcı ve 11 yaşında bir çocuğun yaşam, ölüm ve aşkla iç içe geçen hikayesini anlatılıyor. Başrollerde Bülent Emin Yarar, Şebnem Sönmez, Beste Bereket var.'Kurtlar Vadisi' dizisinin sinema macerası devam ediyor. Sadullah Şentürk'ün yönettiği filmin başrol oyuncusu Musa Uzunlar.Sadık Şendil'in ünlü eseri '7 Kocalı Hürmüz', Ezel Akay yorumuyla beyazperdeye taşınıyor. Akay'ın gerçeküstü komedi olarak tanımladığı filmde; Nurgül Yeşilçay ve Mehmet Ali Alabora başrolleri paylaşıyor.Yılmaz Erdoğan'ın hem yönetip hem de oynadığı 'Neşeli Hayat'ta; BKM Mutfak ekibinden genç oyuncular rol aldı. Filmde hayatını promosyon kuklası olarak kazanan Rıza'nın trajikomik hikayesi anlatılıyor.Şafak Bal'ın yönettiği, Mustafa Üstündağ, Levent Üzümcü, Rüçhan Çalışkur, Haldun Boysan ve Selen Seyven'in oynadığı filmde hem hüzün hem komedi içeren bir aile dramı anlatılıyor.Yazar Tuna Kiremitçi bu yıl sinemaya transfer oluyor. Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen, bir aşk hikayesinin anlatıldığı filmde Melis Birkan, Cemal Toktaş, Ahmet Mümtaz Taylan rol alıyor.Daha çok Mahsun Kırmızıgül filmi olarak lanse edilen 'Gecenin Kanatları' aslında Serdar Akar'ın imzasını taşıyor. Kırmızıgül, senaryo yazarı olarak projede yer alıyor. Başrolleri Beren Saat, Murat Ünalmış, Yavuz Bingöl, Erkan Petekkaya paylaştı.Murat Emir Eren ve Talip Ertürk'ün yönettiği 'Ada'; Türkiye'nin ilk 'zombi' filmi! Başrollerde Esra Ruşan, Kaan Keskin ve Onur Buldu var.Taher Elhan'ın yönettiği filmde; Halit Ergenç, Cansu Dere ve Songül Öden rol alıyor. Çapkın bir üniversite hocasının gönül ilişkilerinden yola çıkan Elhan, filminde insan ruhunun karanlık yönüne küçük bir pencere açıyor.Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu'nun yönettiği 'Orada', bir aile dramını anlatıyor. Büyükada'da çekilen filmde Dolunay Soysert, Sinan Tuzcu, Erol Günaydın rol alıyor.Uğur Yücel, 'Ejder Kapanı'nda; sinemamızın pek sık kullanmadığı polisiye- gerilim türüne el atıyor ve çocuk tecavüzcülerini öldüren bir seri katilin izini sürüyor. Kenan İmirzalıoğlu, Berrak Tüzünataç, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in oynadığı film 22 Ocak 2010'da gösterime girecek.Bahadır Boysal'ın çizgi karakteri 'Büşra'nın sinema uyarlaması. Alper Çağlar'ın yönettiği filmde; Mine Kılıç, Tayanç Ayaydın, Çiğdem Batur, Coşku Cem Akaya rol alıyor. Mart 2010'da vizyonda.Ankara Sinema Derneği'nin yapımcılığı üstlendiği, Özcan Alper, Ahu Öztürk, Emre Akay, Ülkü Oktay, Zehra Derya Koç'un Kars üzerine çektikleri kısa filmlerden oluşan proje; 2010'da vizyona girecek.Sekiz yıldır Türkiye'de yaşayan Amerikalı Theron Patterson tarafından çekilen filmde Reha Özcan, Haktan Pak, Yeşim Ceren Bozoğlu rol alıyor.Yönetmen Nur Akalın'ın çektiği filmde, şahit olduğu bir cinayet nedeniyle polis tarafından aranan ve yakalanıp askere gönderilmekten korkan inşaat işçisi Sinan'ın hikâyesini izleyeceğiz.İlksen Başarır ile Mert Fırat'ın senaryosunu yazdığı ve Başarır'ın yönettiği filmde; işitme engelli bir genç ile çağrı merkezinde çalışan kızın aşkı anlatılıyor. Lale Mansur ve Saadet Işıl Aksoy oynuyor.Mehmet Bahadır Er, ilk uzun metraj filminde iki varoş delikanlısı Selim ve Çaça'nın şehrin kanunsuzları arasından sıyrılarak yaptıkları sınıf atlama mücadelesini anlatıyor. Filmde Cemal Toktaş, Volga Sorgu ve Erkan Can rol alıyor.Türk Sineması'nın öne çıkan yönetmenlerinden Reha Erdem, 'Kosmos'da mucizeler yaratan bir hırsızın öyküsünü anlatıyor. Hırsız karakterini Sermet Yeşil oynuyor.Filmlerinde sıradan insanların hikayeleri üzerinden vicdan, suç gibi meseleleri ele alan Tayfun Pirselimoğlu, bol ödüllü 'Rıza'dan sonra çektiği 'Pus'ta kamerasını İstanbul'un 'tekinsiz' semtlerinden Altınşehir'e çeviriyor. Gösterim tarihi belli değil.Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu'nun ilk filminde; Tuncel Kurtiz, Nejat İşler, Erkan Can, Taner Birsel, Derya Alabora ve Şevval Sam rol alıyor.Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta' ve 'Süt'ten sonra çektiği 'Yusuf üçlemesi'nin son filmi 'Bal'da; Tülin Özen ve Erdal Beşikçioğlu rol aldı. Gösterim tarihi 2010.'Küçük Kıyamet'i çeken Taylan Biraderler, bu sefer Engin Günaydın'ın yazdığı bir senaryoyu filme alıyorlar. Engin Günaydın, yaşadıklarından yola çıkarak yazdığı senaryonun kara komedi tarzında olduğunu söylüyor.Yapımcısı için altın yumurtlayan kaz kıvamında olan 'Recep İvedik'; bu yıl üçüncü sinema filmiyle yeni bir maceraya yelken açacak. 12 Şubat 2010'da vizyona girecek filmin senaryosunu yine Şahan Gökbakar yazıyor.Derviş Zaim, Kıbrıs üzerine bir film daha çekmeye hazırlanıyor. Senaryosu biten filmin adı 'Gölgeler ve Suretler' olacak.'Üç Maymun'dan sonra uzun bir sessizliğe bürünen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin senaryosunu tamamladığı konuşuluyor. Nuri Bilge'nin kasım ayında sete çıkmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.Mahsun Kırmızıgül, 2010'da bir aşk filmiyle karşımıza çıkacak. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu sır gibi saklanıyor...'Tatil Kitabı'nın yönetmeni Seyfi Teoman, Barış Bıçakçı'nın 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz' kitabını sinemaya uyarlıyor.Fazilet Çulha, senaryosunu yazdığı 'Karşıyaka Memleket' filminde Nazım Hikmet'in yaşamına odaklanacak. Tarık Akan'ın Nazım'ı canlandıracağı filmin çekimlerine gerekli ekonomik kaynak bulununca başlanması planlanıyor.Yapımcı Faruk Aksoy, İstanbul'un fethini konu alacak 'Fetih 1453' filmi için yoğun bir çalışma içerisinde...Vizyon tarihi: Ocak 2010 Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği 'Yahşi Batı'da; Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Dilek Çelebi, Ferdi Sancar, Cansu Dere rol alıyor.'Ağır Roman' filminin ardından sinemada görünmeyen şovmen Okan Bayülgen, 23 Ekim'de vizyona girecek 'Kanal-izasyon' filminin başrol oyuncusu. Beren Saat'in başrol oynadığı 'Gecenin Kanatları' ise 11 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.