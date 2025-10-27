Türk işadamının yavru aslanı Meksika’yı karıştırdı

Meksika'nın Polanco kentinde düzenlenen özel bir partiye gizlice sokulan yavru aslan ülkeyi karıştırdı. Yavru hayvanın sahibinin Türk işadamı Sinan Tuna olduğu iddia edildi.Çevrecilerin ve hayvan hakları aktivistlerinin tepkilerine neden olan olay; Mexico City'nin Miguel Hidalgo bölgesindeki Polanco semtinde düzenlenen bir partide yaşandı. Binlerce kişinin katıldığı partiye Brezilyalı DJ Luciano Scaloni, kucağında yavru bir aslanla girince, parti de tüm dikkatler hayvana çevrildi. Elden ele dolaştırılan yavru aslan, partinin maskotu haline gelirken, fotoğraf çektirmek isteyen herkes sıraya girdi.Partide yaşanan o anlar, DJ Scaloni tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntüler viral olurken, kayıtlardan birinde partiye katılan ünlü komedyen Gabrielle Kennedy'nin ellerini aslan yavrusunun burnuna sokması bardağı taşıran son damla oldu. Videonun ortaya çıkmasının ardından hayvan hakları aktivistleri ve çevreciler, ayağa kalktı.Humane World for Animals Mexico üyeleri "Aslanların yeri partiler değil, ormanlardır" diyerek hayvanın ülkeye nasıl sokulduğunu yetkililerin araştırmasını isteyerek sosyal medyada kampanya başlattı.Tepkilerin artması nedeniyle DJ Scaloni hayvanın kendisine ait olmadığını, işadamı Sinan Tuna'ya ait olduğunu belirterek yavru aslanın gerekli izinlerinin de olduğunu açıkladı.Genç iş adamı Sinan Tuna'nın Formula 1 etkinliklerine katılmak için Meksika'da bulunduğu, yavru aslanı gizlice partiye soktuğu belirlendi. Tuna'nın gösterişli evcil hayvanıyla birlikte çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştığı, ancak sosyal medyada patlak veren tartışmaların ardından sildiği ortaya çıktı.Yaşanan gelişmelerin ardından hayvanın ülkeye nasıl sokulduğunun belirlenmesi için Meksika Federal Çevre Koruma Savcılığı soruşturma başlattı.