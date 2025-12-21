Türk sinemasına bir ödül daha

Uluslararası festivallerde gösterilen Türk yapımları, elde ettikleri başarılarla dünya sinema çevrelerinde ilgi görmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği bu yapımlardan biri olan 'Bir Adam Yaratmak', Chennai Uluslararası Film Festivali kapsamında Second Best International Feature Film Ödülü'ne layık görüldü. Yönetmenliğini Murat Çeri'nin üstlendiği, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı film daha önce Boğaziçi Film Festivali'nin 13'üncüsünde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanmıştı.