Türkçeyi ana haberden öğrendim

Oyuncu Alara Bozbey, çocuk yaşta geldiği Türkiye'de Türkçeyi nasıl öğrendiğini anlattı. Litvanya doğumlu olan Litvanyalı baba ve Ukraynalı annenin kızları olan Alara Bozbey, Emel Yalçın ve Sertaç Akkaya'nın programına konuk oldu ve "Doğru Türkçeyi doğru diksiyonla öğreneceğiniz en iyi yer haber bültenleri. İlk başlarda o kadar düzgün bir Türkçe ile konuşuyordum ki restoranda sipariş bile verirken kelimeleri birbirine bağlamak için uğraşıyordum çok zorlandım. Bildiğin spiker gibi konuşuyordum" dedi.