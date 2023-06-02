‘Türkiye harika bir yer’

İtalyan iş adamı, girişimci, sosyal medya fenomeni ve DJ Gianluca Vacchi, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu gecede Vacchi, "İstanbul harika bir yer. Türkiye öyle daha doğrusu. Sefo'nun 'İsabelle' şarkısı da muazzam. İcardi de bu gece bizimle olacak. Galatasaray takımı ile şampiyon oldular. Kendisini tebrik edeceğim" dedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İcardi de yakın arkadaşının yanına gelerek eğlenceli anlar yaşadı.