Ünlü manken Dilara Kurşun vize almak isterken dolandırıldı

Ünlü manken Dilara Kurşun, geçen yıl kasım ayında Schengen vizesi almak istedi. Bir arkadaşına bu konuda yardım eden işletmeci Gökmen Ö. ile iletişime geçen Kurşun, vize işlemleri için fotoğraf ile pasaportunu kargo ile gönderdi. Genç kadın, harç ve masraflar için 6 bin 300 lira ödedi. Oyalandığını fark eden Kurşun, belgelerini geri istedi ancak Gökmen Ö.'ye ulaşamadı.İşletmecinin numarası kullanım dışı olunca paniğe kapılan Kurşun, şikayetçi oldu. Dolandırıldığını ve kişisel bilgileri Gökmen Ö.'nün elinde olduğu için başına gelebilecek olaylardan korktuğunu söyleyen manken, şahsın cezalandırılmasını istedi. Gökmen Ö.'nün yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, genç adam adresinde bulunamadı ve telefonuna ulaşılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.