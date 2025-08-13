Ünlü piyano virtüözü İstanbul’a geliyor

Dünya çapında 57 ülkede 5 milyondan fazla albüm satan, tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen, performanslarıyla sayısız altın ve platin plak sahibi dünyanın en ünlü crossover piyanisti Maksim Mrvica, dünya turnesi kapsamında 25 Ekim'de İstanbul'da konser verecek. Tüm zamanların en büyük piyanistlerinden biri olarak kabul gören, dünyanın en hızlı parmaklarına sahip olmasıyla tanınan sanatçı klasik ustalığı, teknik mükemmellik ve modern bir zarafetle harmanlayarak sinematik gösteri ile popüler kültür arasındaki sınırları aşan performanslarıyla dinleyicileri büyülüyor.