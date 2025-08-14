Ünlü şef İstanbul’a geldi

Dünyada en iyi 10 şef arasında gösterilen Antonio Bachour, İstanbul'a geldi. 3 yıldır Espressolab ile işbirliği içinde olan Porto Rikolu pasta şefi kendi elleriyle hazırladığı tatlıların sunumunu da bizzat kendisi yaptı. Hazırladığı tatlıları misafirlerinin beğenisine sunan ünlü şef "Honey butter milk bread" ismini verdiği yeni tatlısını ziyaretçilere deneyimleme fırsatı sundu. Yeni tatlısının hikâyesini ve nerden esinlendiğini aktaran Antonio Bachour "Japonya ziyaretimde benzer bir tatlı deneyimlemiştim, Miami gezisinde neme rağmen çıtır kalabilecek bir tatlı yapmayı hedefledim" derken, ürünün çok beğenilip satacağını düşündüğünü söyledi. Annesinin de çok iyi bir aşçı olduğunu belirten ünlü şef, ayrıca yeni kitabında 84 tarife yer verdiğini anlattı.