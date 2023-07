Ünlüler doğanın kalbi Akyaka’da GQ için buluştu

Dünyanın en önemli moda ve yaşam kültürü yayınlarından GQ Türkiye, Akyaka'da "Fun is in the air" etkinliği gerçekleştirdi. GQ Dergisi, Mercedes- Benz ve KiteMercedes by Bilge Öztürk ekibi, Akyaka'da unutulmayacak bir yaz etkinliği için bir araya geldi. Adrenalinin en üst seviyeye çıktığı etkinliğe Nilperi Şahinkaya, Mert Yazıcıoğlu, Yağmur Tanrıversin, Gülcan Arslan, Sedef Avcı, Utku Ateş, Emre Yusufi, Duygu Arda, Emre Bulut, Hayal Küçükköse, Deniz Tansel Öngel ve Selim Bayraktar gibi ünlü isimler katıldı. GQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özgür Atanur, Taylan Aktuğ ve Selim Bayraktar üçlüsü, perküsyon ve bateri performansı sergiledi. İki gün süren etkinlik boyunca ünlü isimler, Mercedes G serisi arabalarla test sürüşleri yaparken çok keyifli anlar yaşandı. Etkinliğin kapanış partisinde Emir Ersoy'un canlı performansı ise büyük beğeni topladı.