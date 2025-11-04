Ünlülerin hocası hayatını kaybetti

TÜRK sanat müziğinde hocaların hocası olarak anılan, Bülent Ersoy, Ahmet Özhan, Coşkun Sabah gibi isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört 99 yaşında vefat etti. Vefat haberi Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda "Türk musikisi dünyasının kıdemlisi olarak bir asrı geçen ömrünü, yetiştirdiği binlerce öğrencisine adayan hocaların hocası Süheyla Altmışdört hanımefendiyi kaybetmenin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz. Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. 1926'da Trabzon'da doğan Altmışdört; Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı. 1963 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosu'nu çalıştırdı ve yönetti. Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.