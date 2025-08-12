Usta oyuncu reklam yüzü oldu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, reklam yüzü oldu. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı'nın kampanyasında yer alan Kaynarca, 'Sen Yeter Ki İste' sloganıyla kamera karşısına geçti. Ekranların usta isminin rol aldığı proje büyük ilgi gördü. İki günde çekilen reklam filmi hakkında konuşan Kaynarca, "Bildiğiniz üzere bir marka tanıtmak o markaya inanmaktır da aslında ve arkasında durmaktır. Bir markanın yüzü olmak sizi seven, size inanan insanlara aslında tavsiye de vermektir. Bu projede yer almaktan gurur duyuyorum" dedi.