Usta sanatçı kraliçe tacı taktı

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, önceki gün Bebek'te bir mekan çıkışında eşi Selim Soydan ve kızı Gülşah Alkoçlar ile birlikte görüntülendi. Doğum gününü ailesiyle birlikte kutlayan Koçyiğit'in başındaki kraliçe tacı ise dikkatlerden kaçmadı. Muhabirlerin doğum gününü kutlaması üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştiren usta sanatçı, "29 mu, 30 mu yaşına girdiniz?" sorusuna her zamanki gibi zarif bir şekilde karşılık verip "29'a yaklaştım. Ailemle bir akşam yemeği yedik. Ufak bir kutlama yaptık evimize gidiyoruz" dedi. Röportajın ardından mekan önünde bekleyen hayranlarını da kırmayan Koçyiğit, sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirerek doğum gününün mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmedi. Usta sanatçı, daha sonra ailesiyle birlikte aracına binerek mekandan ayrıldı.