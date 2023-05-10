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Giriş Tarihi: 11.5.2023

‘Üvey anne’nin kadrosu büyüyor

Yaz sezonunda atv’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ‘Üvey Anne’ dizisinin kadrosu genişliyor. Ekibe katılan yeni isim oyuncu Aslı Tandoğan oldu. Tandoğan, dizide muhteşem bir anne olan ‘İpek Zengin’ karakterine hayat verecek

‘Üvey anne’nin kadrosu büyüyor
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla her yaştan insanın kalbine dokunacak 'Üvey Anne' dizisinin kadrosu tüm hızıyla büyümeye devam ediyor. Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'den sonra oyuncu kadrosuna katılan Tandoğan dizi severleri ekrana kilitleyecek. Tandoğan, 'Üvey Anne'de muhteşem bir anne, enerjik, duygusal ve sanatçı naifliğindeki 'İpek Zengin' karakterine hayat verecek.



Muğla'nın köklü ailelerinden Zengin Ailesi'nin kızı olan İpek, çocukluktan itibaren Efsun'un en yakın arkadaşı olmuş, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü okurken de aynı fakültenin piyano bölümünde okuyan arkadaşı Efsun ile dostluğu, can yoldaşlığına evrilmiştir. Hatta bu yoldaşlık, iki yakın arkadaşın evlenip çoluk çocuğa karışmalarından sonra da devam edip aile dostluğuna dönmüştür.




AFİŞ VE TEASER ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR
YAPIMCILIĞINI H. Hakan Eren'in üstlendiği Üvey Anne'nin senaryosunu Yasemin Kırbaş kaleme alıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenerek projelendirilen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin afiş ve teaser çekimleri önümüzdeki hafta yapılacak. Ekip ay sonu Muğla'da sete çıkacak.

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‘Üvey anne’nin kadrosu büyüyor
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