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Giriş Tarihi: 13.5.2023

Üvey Anne’nin olgun ruhu Ezgi oldu

Üvey Anne’nin olgun ruhu Ezgi oldu
ATV'DE izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Üvey Anne' dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Ezgi Şenler, dizide yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygularını iyi kontrol eden 'Nisan Gencer' karakterine hayat verecek. Şenler, yeni rolüyle şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı. Dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen diziyi Yasemin Türkmenli yönetiyor.
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Üvey Anne’nin olgun ruhu Ezgi oldu
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