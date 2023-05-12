Üvey Anne’nin olgun ruhu Ezgi oldu

ATV'DE izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Üvey Anne' dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Ezgi Şenler, dizide yaşından olgun davranışlar sergileyen, anaç ve zeki, duygularını iyi kontrol eden 'Nisan Gencer' karakterine hayat verecek. Şenler, yeni rolüyle şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı. Dizinin başrol kadrosu Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan ve Ezgi Şenler olarak şekillendi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazıyor. Gerçek bir hikâyeden esinlenen diziyi Yasemin Türkmenli yönetiyor.