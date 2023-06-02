‘Vermem Seni Ellere’nin yıldızı Emre Bey Karadeniz’de şov yaptı!

atv ekranlarının iddialı yeni projesi Vermem Seni Ellere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ordu'da başladı. Dizinin yakışıklı başrol oyuncusu Emre Bey, dizideki bir sahne için jet ski eğitimi aldı. Karadeniz halkının meraklı bakışları ve yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu ilk defa kullanmasına rağmen hızlı ve kıvrak oluşuyla dikkatleri çekti.