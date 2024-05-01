‘Vicdan’ Bodrum’da tatile çıktı!

Ege sahilleri Ramazan Bayramı'nın ardından 23 Nisan'da da yeni sezon öncesi prova yaptı. 1 Mayıs itibarıyla da yeni ücret tarifeleri açıklandı. Otellere alternatif sunan haftalık yazlık kiralama ücretleri 450 bin liradan başlayıp 1 milyon TL'ye kadar ulaşıyor. Lüks beachlerde ise günlük şezlong fiyatları 6 bin liraya ulaşıyor.GEÇEN SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 3.5 BİN TLYENİ SEZON (ŞEZLONG FİYATI) 6 BİN TLGEÇEN SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 250 BİN TLYENİ SEZON (HAFTALIK YAZLIK KİRASI) 450 BİN TLHer yıl merakla beklenen lahmacun fiyatı da belirlendi. Lüks beachlerde bir adet lahmacun yemenin bedeli 950 lira. Bu arada tekneye atlayıp koy koy gezmek isteyenleri de ağır bir fatura bekliyor. Çünkü günlük tekne kiralama ücretleri bin Euro'dan başlayıp 10 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Yani Bodrum'da tatil yapmak biraz cesaret işi…GEÇEN SEZON LAHMACUN 500 TLYENİ SEZON LAHMACUN 950 TLGEÇEN SEZON (GÜNLÜK) 700 EURO-7 BİN EUROYENİ SEZON (GÜNLÜK) BİN EURO-10 BİN EUROBodrum'da sezon öncesi mekanlar arasında transfer yarışı da hız kazandı. Yaz boyunca yerli ve yabancı turist akınına uğrayacak ilçede; garson, şef, komi ve güvenlik elemanı bulmak epey zor. Bu yüzden mekanlar yüksek ücretler vererek rakip işletmelerden eleman transfer ediyor. Nitelikli elemanlar ise bu yarıştan kârlı çıkıyor.