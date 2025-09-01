‘Volkan abi manevi babam gıbiydi’

İnebolu'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Heyamola Deniz Şenlikleri'nin üçüncü gecesinde Koray Avcı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Avcı sahnesinde geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Volkan Konak'ın İnebolu ile ilgili sevgisini dile getiren ses kaydını seyirci ile paylaşarak şunları söyledi: "Volkan Abi benim manevi babam gibiydi. Babamı kaybettim ben, haftaya Maçka'ya mezarını ziyarete gideceğim ve onunla orada sohbet edeceğim. O beni anlayacak ben biliyorum. Hâlâ toparlanamadım. Onu Amerika'da karavanla geziyormuş gibi düşünüyorum. Böyle kabullenmek bana daha kolay geliyor."