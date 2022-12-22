Usta oyuncu Volkan Severcan'dan duygusal paylaşım! "Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz!"

"Bugün 22 Aralık 2022

25. Evlilik Yıl dönümümüz…

Hayatımın en güzel hediyesi ile taçlandı çeyrek asırlık birlikteliğimiz…

Canım karım Müge'm bana bir tanem Melis'imi verdi, Melis'im ve Canset'im de bana 25 yılın en güzel hediyesini torunum Masal'ımı…

Allah'ım sana şükürler olsun… Ailemi nazarlardan, kem gözlerden koru… Karşılarına hep iyileri çıkar…

Nice 25 yıllara…"