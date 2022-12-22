Usta oyuncu Volkan Severcan'dan duygusal paylaşım! "Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz!"

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ve eşi Müge Severcan evliliklerinde 25 yılı devirdi. 56 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi ve torunuyla çektirdiği mutlu bir karesini yayınladı.
Severcan paylaşımına da şu notu düştü:
"Bugün 22 Aralık 2022
25. Evlilik Yıl dönümümüz…
Hayatımın en güzel hediyesi ile taçlandı çeyrek asırlık birlikteliğimiz…
Canım karım Müge'm bana bir tanem Melis'imi verdi, Melis'im ve Canset'im de bana 25 yılın en güzel hediyesini torunum Masal'ımı…
Allah'ım sana şükürler olsun… Ailemi nazarlardan, kem gözlerden koru… Karşılarına hep iyileri çıkar…
Nice 25 yıllara…"