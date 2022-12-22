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Giriş Tarihi: 22.12.2022 14:52 Son Güncelleme: 22.12.2022 14:53

Usta oyuncu Volkan Severcan'dan duygusal paylaşım! "Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz!"

Usta oyuncu Volkan Severcan özel anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Volkan Severcan geçtiğimiz günlerde dede olma sevinci yaşamıştı. Torunu Masal'a kavuşan Volkan Severcan'dan bu kez evlilik yıl dönümü paylaşımı geldi.

Usta oyuncu Volkan Severcan’dan duygusal paylaşım! Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz!

Ünlü oyuncu Volkan Severcan ve eşi Müge Severcan evliliklerinde 25 yılı devirdi. 56 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi ve torunuyla çektirdiği mutlu bir karesini yayınladı.

Severcan paylaşımına da şu notu düştü:

"Bugün 22 Aralık 2022

25. Evlilik Yıl dönümümüz…

Hayatımın en güzel hediyesi ile taçlandı çeyrek asırlık birlikteliğimiz…

Canım karım Müge'm bana bir tanem Melis'imi verdi, Melis'im ve Canset'im de bana 25 yılın en güzel hediyesini torunum Masal'ımı…

Allah'ım sana şükürler olsun… Ailemi nazarlardan, kem gözlerden koru… Karşılarına hep iyileri çıkar…

Nice 25 yıllara…"

Ünlü oyuncunun mutlu paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

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Usta oyuncu Volkan Severcan'dan duygusal paylaşım! "Bugün 25. evlilik yıl dönümümüz!"
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