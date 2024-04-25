‘Yakışıklılık geçici bir avantaj’

Erkek giyim markası Kiğılı, yeni marka yüzü Barış Arduç'un ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı'nın katılımıyla 'Üstüme Rahat Bi' Şeyler Alayım' adlı reklam filmini ve yeni koleksiyonunu tanıttı... Etkinliğe Mustafa Taviloğlu, Ömer Taviloğlu, Sedef Orman, Aslıgül Orman, Nazlı Orman, Füsun Kuran, Sinan Kuran, Cemal Can Canseven, Doğuş Cabakçor gibi cemiyet, sanat ve iş dünyasından ünlüler de katıldı. Misafirler, geceye özel hazırlanan perküsyon gösterisini izledikten sonra ünlü DJ Doğuş Cabakçor ile eğlendi.Markanın yüzü Barış Arduç, "Oyunculukta yakışıklılığın avantajını gördünüz mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Şöyle bakıyorum meseleye; fiziksel avantaj önemli ancak kendi mesleğinizde yeterince mesai harcamadığınız taktirde o gelip geçici bir avantaj olarak kalır." Arduç, bir soru üzerine eşi Gupse Özay'ın, kendisinin her halini sevdiğini belirterek "Eşim hem spor hem klasik halimi beğenir" dedi.