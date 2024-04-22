Yalın, 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda sevenleriyle buluşacak. 20'nci yıl dönümüne özel konser veren Yalın, 40 bin kişiye sunacağı sahne şovuyla hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, konser ile ilgili bilgiler verdi.

Yalın 20. sanat yılını 40 bin kişiyle kutlayacak



Şu ana kadar 20 bin satışın ilk gününde ise 10 bin bilet satıldığı bilgisini veren Yalın, "20 sene oldu ama ilk defa stadyum konseri veriyorum. Pandeminin sonundan beri ciddi bir bilet satışı grafiği yaşıyoruz. Bunun tabi stadyum noktasına geleceğini hiç hayal edemiyordum. İlk açıldığında 600, 800, bin bilet sattığımız için heyecanlanıyorduk şimdi açılışta 10 bin bilet sattık birkaç saatte. Çok gurur ve mutlu edici bir şey benim için. Zaten sahneye çıkmak deli işidir. Umarım sonunda hep beraber çok mutlu oluruz. Bu kadar talep olacağını beklemiyordum. İyi satacağımızı bekliyordum evet ama 10 bin çok ciddi bir rakam. İlk gün satışı daha fazla bu arada 10 bin satış 2 saatte oldu. Şu an 20 bine gelmek üzere. Muhtemelen tamamı satılacak diye düşünüyorum. Dün video çekmeye gittim. Aklım hala almıyor. Sahanın ortasında durup etrafa baktığım zaman aklım almıyor. Benim 20 senedir bunu düşünüp aklım almıyorsa bu esasında bizim sektörün ayıbı yani" ifadelerini kullandı.