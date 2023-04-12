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Giriş Tarihi: 12.4.2023 08:56 Son Güncelleme: 12.4.2023 09:27

"Yaşlanmayan bilge" lakaplı ünlü karikatürist Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti

ABD’li ödüllü karikatürist Al Jaffee'den kötü haber geldi. "Yaşlanmayan bilge" lakaplı efsane karikatürist Al Jaffee çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manhattan'da 102 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatını torunu Fani Thomson duyurdu.

Yaşlanmayan bilge lakaplı ünlü karikatürist Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti

Özellikle çocuklara yönelik hazırladığı "Aptalca sorulara hızlı cevaplar" ile milyonlarca çocuğun sevgisini kazanan Al Jaffee, çoklu organ yetmezliği nedeniyle Manhattan'da hayata gözlerini yumdu.

İCAT ÇİZİMLERİYLE ÇIĞIR AÇMIŞTI

Yıllardır derginin hemen hemen her sayısında mutlaka bir Jaffee içeriği vardı. Beatles'tan TMZ'ye kadar uzanan geniş görsel tarzıyla "Fold-Ins"i 2011 4 ciltlik bir kutu seti olarak yayınlamıştı. Fold-In'de kullandığı katlama yöntemiyle mesleğinde çığır açmıştı. Reklam parodileriyle de dikkatleri üzerine çeken Jaffee soyulabilir pul, çok bıçaklı jilet, kendi kendine sönün sigara gibi 'icat' çizimleriyle Prof. Zihni Sinir'i hatırlatmıştı. Çok sayıda ödül alan Jaffee'nin hayatı 2010 yılında Mary-Lou Weisman tarafından kitaplaştırılmıştı.

99 yaşında emekli olan Jaffee, politika ve kültürle ilgili alaycı, kimi zaman ise sivri göndermeleriyle Mad dergisinde efsaneler arasına adını yazdırmıştı. Al Jaffee, 77 yıl boyunca yaptığı çalışmalarla Guiness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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"Yaşlanmayan bilge" lakaplı ünlü karikatürist Al Jaffee 102 yaşında hayatını kaybetti
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