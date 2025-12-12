Yeni sezonda birbirinden özel konserler

İş Sanat, yeni sezonunda birbirinden özgün ve keyifli yerli projeleri sanatseverlerle buluşturuyor. Sezonun merakla beklenen konserlerinden birinde, Türkçe rock ve akustik müziğe damgasını vuran isimlerden Feridun Düzağaç sahnede olacak. İş Sanat sahnesine özel hazırlanan "Evdeki Sesler" konserinde Buray, kendi hikâyesini notalara dökecek. 40. yılını kutlayan Bulutsuzluk Özlemi unutulmaz şarkılarını akustik düzenlemelerle yorumlayacak. Göksel ise "B'Aşka Şarkılar" konserinde Türk sanat müziğini kendi eserleriyle buluşturacak.

DÜZAĞAÇ'TAN AŞK ŞARKILARI

1990'lı yıllardan bu yana kendine özgü lirik dili ve minimalist düzenlemeleriyle duygularımıza tercüman olan Feridun Düzağaç'ın aşk, hüzün ve melankoliyi işleyen şarkıları, dinleyicileriyle arasında derin ve sağlam bir bağ kurdu. "Beni Rahatta Dinleyin" ve "Orijinal Altyazılı" gibi albümleriyle; "Alev Alev", "Beni Bırakma", "Lavinya", "F.D.", "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi ikonik şarkılarıyla müzik sahnesindeki yerini sağlamlaştırdı. Kendine özgü tarzı, sade düzenlemeleri ve gitar melodileriyle büyük bir beğeni kazanan Düzağaç, tam da Sevgililer Günü öncesinde, 5 Şubat Perşembe akşamı, aşkı ve hüznü anlatan şarkılarını İş Kuleleri Salonu'nda söyleyecek. İş Sanat'ın yerli projeleri sanatseverlerden büyük ilgi görüyor, biletler süratle tükeniyor. İş Kuleleri Salonu'nda düzenlenecek bu etkinlikleri kaçırmayın! Biletleri Biletix ve İş Sanat Ana Gişe'den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilir.

GÖKSEL'DEN B'AŞKA ŞARKILAR

Sade ve içten tarzı, güçlü performansıyla pop müziğin en sevilen isimlerinden Göksel, yeni sezonda İş Sanat'a özel bir repertuvar ile dinleyicilerin karşısında olacak. 21 Ocak Çarşamba 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda vereceği B'Aşka Şarkılar konserinde, Türk sanat müziğinin beğenilen eserlerini ve kendi parçalarının sanat müziği düzenlemelerini seslendirecek.

BURAY KENDİ HİKÂYESİYLE SAHNEDE

HİT şarkıları ve akustik ağırlıklı düzenlemeleriyle Türk pop müziğine yeni bir soluk getiren Buray, İş Sanat için özel olarak hazırladığı yeni projesi "Evdeki Sesler" ile 21 Nisan Salı akşamı 20.30'da sahnede olacak. Buray yeni projesinde, çocukluğundan itibaren hatıralarına eşlik eden şarkıları sahnede seyircisiyle paylaşacak.

BULUTSUZLUK ÖZLEMİ 40 YAŞINDA

TÜRK rock müzik tarihinin en etkili ve uzun soluklu topluluklarından Bulutsuzluk Özlemi, 40. sanat yılını İş Sanat sahnesinde kutluyor. 80'lerden bu yana Anadolu rock türünde yakaladıkları güçlü sound ile geniş bir hayran kitlesi edinen topluluk, unutulmaz şarkılarının akustik düzenlemelerini, Semplice Quartet eşliğinde 6 Mayıs Çarşamba 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda yeniden yorumlayacak.