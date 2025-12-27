ERKEK giyim markası Damat Tween, yeni yılı Nişantaşı mağazasında düzenlediği özel bir etkinlikle karşıladı. "Yeni Yılı Modayla Kutla" konseptiyle gerçekleşen davet, moda ve yaşam tarzını bir araya getirdi. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu ile Onur Orakçıoğlu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de ilgi gösterdi. Etkinliğe katılan isimler arasında Mehmet Topal, Mustafa Üstündağ-Tuba Kalçık Üstündağ, Ersin Düzen, Anıl Altan, Erkan Şen ve Özcan Özer yer aldı.