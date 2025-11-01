Yeşilçam efsaneleri sahalara döndü

21 Kasım'da vizyona girecek olan, Burak Serdar Şanal, Anıl Çelik, Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, Nuri Alço, Aslı Bekiroğlu, Eray Özbal, Orçun İynemli ve Faruk Peker'in rol aldığı 'Mitoloji Mafyası'nın oyuncuları basın toplantısında buluştu. Yönetmen Orçun Benli, filmin Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerine saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirterek "Bu film hem nostaljik bir selam hem de günümüz seyircisine enerjik bir macera sunuyor." Coşkun Göğen, "63 yıldır sinema yapıyorum ama hâlâ gençlerle aynı heyecanı paylaşıyorum. Bu filmde enerjik ve çok keyifli bir ekip vardı" dedi. Nuri Alço ise çekimlerin Çanakkale Geyikli'de zorlu koşullar altında gerçekleştirildiğini ifade etti.