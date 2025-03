Yeşilçam’ın efsanesini kaybettik

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Akın'ın vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğdu. Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.1 Eylül tarihinden bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi gören 82 yaşındaki Filiz Akın; acil ihtiyaç üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesi ile Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti.Türk sinemasının güzeller güzeli oyuncusu Filiz Akın'ın vefatını ise dün Sağlık Bakanlığı duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı da Filiz Akın'ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Türk sinemasının çok değerli isimlerinden Filiz Akın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yeşilçam'ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.Filiz Akın'ın ses tellerinde yaşadığı sorun nedeniyle boğazından parça alınmıştı. Kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olan usta sanatçı, 1 Eylül 2024 tarihinden bu yana ise zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı. Usta sanatçının, cuma günü saat 17.00'de İstanbul'da tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.Sevilen sanatçının vefatının ardından eşi Sönmez Köksal bir açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i uzun süren bir hastalık sonrası 21 Mart gecesi kaybettim.Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun. Kendisi de bir meşale olan Filiz'in anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği'ne bağış yapabilirler."Filiz'le iki filmimiz var geçmişten, çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşımdır. Bu sene sanat camiasından çiçekler teker teker dökülüyor. Hepsinin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Canım Filiz'im... Can dostum... Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak. Sensiz eksik kalacak çok şey... Seni hep anacağım, hep özleyeceğim. Başta oğlu İlker İnanoğlu olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.Benim zarif beyaz orkidem, benim canım arkadaşım, düşünceli dostum... Ah Filiz'im, ah...Ne söyleyeceğimi, nasıl bir cümle kuracağımı bilemiyorum. İçimde tarif edilemez bir boşluk var. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim bunu kabul etmiyor. Fatma'nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak...Filiz'im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az. Hayatımda, sinemamızda bıraktığın derin izlerle, ışığınla, iyiliğinle kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin. Sen hep bizimlesin...Işığın hep parlayacak, canım arkadaşım. Mekânın cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Biricik evladı sevgili İlker İnanoğlu başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Türk sinemamızın başı sağ olsun.Türk sinemasının en değerli, en önemli ve en iyi oyuncularından sevgili Filiz Akın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Zarafeti, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, güzelliğiyle eminim birçok kişiye ilham olmuştur. Anılarımızda hep olacaksınız...Çok üzgünüz... Çok sevdiğimiz bir dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Zarafetiyle hafızalara kazınmış, bambaşka bir insandı. Gerçekten çok üzgünüm. O Avrupai duruşu, zarafetiyle hep özel bir yere sahipti. Ne yazık ki uzun zamandır bekleniyordu... Eşiyle sürekli konuşuyor, ona dair haber alıyordum. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik. Tüm sevenlerine sabır diliyorum.