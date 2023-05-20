Yurdun dört bir yanında 19 Mayıs coşkusu yaşandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Ajda Pekkan, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Aralıksız 2 buçuk saat sahnede kalan Pekkan, dinleyicilerini mest etti.'Yeniden Başlasın' şarkısıyla hayranlarına "Merhaba" diyen süperstar, sahneye adım atar atmaz güzelliğiyle dinleyicileri büyüledi. Pekkan, "Sizleri çok ama çok özledim. Kuruçeşme'de bu sene bir kez daha buluşmak özel bir şey benim için... Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize karşı aynı sevgiyi hissetmezdik" sözleriyle duygularını ifade etti. Hayranlarından büyük alkış aldı.Edis, 19 Mayıs'a özel olarak düzenlenen konser için Alanya'da sahneye çıktı. Edis'in enerjisiyle seyirciyi büyüleyen sahne performansına, dansçıları da eşlik etti.Edis, "Bu güzel vatanın tek sahibiyiz. Bir tane vatanımız var ve onu korumak zorundayız" diyerek hayranlarına seslendi.Samsun Batı Park'ta düzenlenen festival, on binlerce kişiyi buluşturdu. 19 Mayıs dolayısıyla düzenlenen festivalde özel repertuvarıyla Karsu sahneye çıktı.Bayramın diğer coşkulu kutlaması da Çorlu'daydı. Başarılı sanatçı Buray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri kapsamında Çorlu Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı. Buray, "19 Mayıs, hem bir milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü hem de geleceğimizin teminatı, aydınlık yarınlarımızın neferi gençlerimizin bayramıdır. Ulu önderimizin sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramımız kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz" dedi.