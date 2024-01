‘Yüzyüzeyken’ herkesi dövmüş

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun üyesi Can Tunaboylu'dan şiddet gördüğünü açıklayan Aybike Çelik'e, hemcinsi müzisyen Özge Çimen'den destek geldi: "Can geçmişte bana da şiddet uyguladı. Agresif bir kişiliğe sahip, umarım hak ettiği cezayı alır!"Müzisyen Can Tunaboylu hakkındaki kadına şiddet iddialarına bir yenisi eklendi. Daha önce Aybike Çelik, sevgilisi Tunaboylu'dan dayak yediğini açıklayıp yüzündeki morlukları sosyal medyada paylaşmış ve ardından suç duyurusunda bulunmuştu. Genç kadının suçlamalarına müzisyen Özge Çimen'den destek geldi. Çimen geçmişte ilişki yaşadığı Tunaboylu'nun kendisini de darp ettiğini açıkladı.Çimen şunları söyledi: "Bu şiddet davası sonuçlanana kadar Aybike Çelik'in yanındayım. Can, benzer şeyleri bana da yaşattı. Onunla kısa süreli bir birlikteliğim oldu. Onun yüzünden şiddetin her türlüsüne maruz kaldım, terapi gördüm. Bir kadının kolunu, kaburgalarını kırıp, yüzünü, psikolojisini darmadağın eden, öldüresiye döven bu insanı kınıyorum. Umarım hak ettiği cezayı alır."