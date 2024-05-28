Zamansızlık temalı doğum günü partisi

Nükhet Duru yeni yaşını 'NÜKHET DURU 7.0' adlı zamansızlık temalı partiyle kutladı. Oğlu Cem Masis tarafından organize edilen partide Nilgün Belgün, Ayça Varlıer, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Güvenç Dağüstün'ün de aralarında olduğu birçok sanatçı Duru için sahneye çıkıp sevilen şarkıları söyledi. Ünlü sanatçı, "Allah'ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum dostlarımla. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.