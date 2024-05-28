Haberler Günaydın Haberleri Zamansızlık temalı doğum günü partisi
Giriş Tarihi: 29.5.2024

Zamansızlık temalı doğum günü partisi

Zamansızlık temalı doğum günü partisi
Nükhet Duru yeni yaşını 'NÜKHET DURU 7.0' adlı zamansızlık temalı partiyle kutladı. Oğlu Cem Masis tarafından organize edilen partide Nilgün Belgün, Ayça Varlıer, Göksel, Defne Samyeli, Saba Tümer, Güvenç Dağüstün'ün de aralarında olduğu birçok sanatçı Duru için sahneye çıkıp sevilen şarkıları söyledi. Ünlü sanatçı, "Allah'ın bana verdiği ömrü şükürle, mutlulukla, sindire sindire yaşamak istiyorum dostlarımla. Bu geceyi oğlum organize etti ve bu benim için çok mutluluk verici. Epeydir görmediğim dostlarıma kavuştum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zamansızlık temalı doğum günü partisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA