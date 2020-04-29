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! 29 Nisan Tv’de bugün ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

Medya gündemini yakından takip edenler yayın akışına bakmaya başladı. Evlerinde karantina günlerini geçiren aileler bu akşam ekrana gelecek olan dizi, film ve programların yayın akışlarını merak ediyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV listesi belli oldu. 29 Nisan Çarşamba akşamı televizyonda aksiyon ve heyecan dolu filmler yer alıyor. Bazı kanallardaki diziler ise tekrar bölümleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu akşamını evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyenler sorusuna yanıt arayarak 29 Nisan tv yayın akışını araştırıyor. Peki ? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV kanallarında bugün neler var? İşte 29 Nisan Çarşamba Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 16:21 ABONE OL
TV yayın akışı! 29 Nisan Tv’de bugün ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi

Çarşamba akşamını evde geçirmek isteyenler listesine göz gezdiriyor. Bu akşam ekrana gelecek olan dizi, film ve programlar Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV 29 Nisan yayın akışı listesindeki yerini aldı. Karantina süreçlerini evde geçiren vatandaşlar '' ?'' sorusuna yanıt arıyor. Tüm kanallarda farklı saatlerde aksiyon dolu filmler yer alırken, bazı diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelecek. Bu akşam ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Eyvah Eyvah, Star TV'de Arkadaşım Hoş geldin yapımları yer alacak. Peki, 29 Nisan ? Show TV, Star TV, TRT1, Kanal D'de bugün hangi programlar var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV ve diğer tüm kanalların TV yayın akışı

29 NİSAN TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV YAYIN AKIŞI: 29 NİSAN TV'DE BUGÜN NE VAR?

Çarşamba akşamı evde dizi ve film keyfi yapmak isteyenler için tv yayın akışı listesi belli oldu. Haberimizde, tv'de bugün ne var sorusunun yanıtına ve 29 Nisan Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV gibi tüm kanalların tv yayın akışına bakabilirsiniz.

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TV yayın akışı! 29 Nisan Tv’de bugün ne var? İşte Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesi
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