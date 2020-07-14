TV YAYIN AKIŞI! 14 Temmuz TV’de bugün ne var? İşte Kanal D, Show TV, ATV, TV8 tv yayın akışı listesi...

Medya gündemini yakından takip edenler tv yayın akışı listesine bakıyor. 14 Temmuz Salı akşamı TV8'de Survivor final izleyicisiyle buluşacak. Diğer kanalların yayın akışlarında ise birçok dizi ve aksiyon türündeki filmler yer alıyor. Bu akşamki TV8 yayın akışında bulunan Survivor'da Cemal Can ve Barış arasında kimin şampiyon olacağı belli olacak. Peki 14 Temmuz tv'de bugün ne var? Televizyonda hangi programlar var? İşte 14 Temmuz 2020 Salı Kanal D, Show TV, ATV, TV8 yayın akışı…
14 Temmuz tv yayın akışı listesine göre bu akşam Kanal D, Star TV, ATV, TV8 ve diğer kanallarda yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Sizler için derlediğimiz haberimizde 14 Temmuz 2020 Salı tv yayın akışına ulaşabilirsiniz.
İşte tv yayın akışı programı
ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor finali bu akşam 14 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak ve TV8 ekranlarında saat 20:00'da başlayacak. Gecenin sonunda ise 2020 Survivor şampiyonunun ismini Acun Ilıcalı açıklayacak.