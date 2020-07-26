Tv yayın akışı: Tv’de bugün ne var? İşte 26 Temmuz ATV, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar 26 Temmuz tv yayın akışında yer alıyor. Bu akşam televizyonda film ve dizi keyfi yapmak isteyenler kendi zevklerine göre program tercihi yapacak. Birbirinden güzel yapımlar ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve diğer kanalların tv yayın akışı listesinde dikkat çekiyor. Her gün güncel olarak yayınlanan listeye göre tv'de bugün ne var? İşte 26 Temmuz 2020 ATV, Kanal D, Show TV, Star TV tv yayın akışı listesi

TV'DE BUGÜN NE VAR? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak olan yapımlar belli oldu. Böylelikle tv'de bugün ne var sorusu yanıt buldu. Televizyon izlemek isteyen vatandaşlar yayın akışına bakarak bilgi sahibi oluyor.

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

LABİRENT SON İSYAN FİLMİ BU AKŞAM TV'DE!

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon W.I.C.K.E.D.'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha W.I.C.K.E.D.'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

BANKER BİLO BU AKŞAM TV'DE!

Filmde, Almanya'ya gitme ümidiyle yola çıkan ve dolandırılan Bilo'nun hikâyesi anlatılır. Almanya'ya işçi olarak giden Maho seneler sonra köyüne geri döner. Bilo'nun da içlerinde bulunduğu pek çok köylüden Almanya'ya götürme vaadi ile para alır. Ancak onları Almanya yerine İstanbul'a getirir ve orada terk eder. Bilo, hayata tutunmaya ve para kazanmaya çalışırken bir yandan köyündeki sevgilisi Zeyno düşünür. Ancak Bilo, Zeyno ve Maho'nun yolları İstanbul'da kesişir.