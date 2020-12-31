TV YAYIN AKIŞI YILBAŞI 31 ARALIK 2020: Bugün TV'de neler, hangi programlar var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı belli oldu. Hem coronavirüs hem de yılbaşı kısıtlaması dolasıyla evlerinde televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Star TV, Kanal D, Show TV, ATV tv yayın akışları listesine göz gezdiriyor. Her gün farklı kanalda aşk, dram ve komedi türünde filmler yayınlanırken diziler yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Peki Bugün TV'de neler, hangi programlar var? 31 Aralık Yılbaşı Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışı programı
Evde karantina sürecini televizyon izleyerek geçirmek isteyen vatandaşlar için dizi ve filmlerin tv yayın akışı listesi yayınlandı. Haberimizde, 31 Aralık Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışına ve bugün tv'de ne var sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
31 Aralık Yılbaşı akşamı yayınlanacak olan dizi ve filmlerin tv yayın akışı listesi belli oldu. Tüm kanalların yayın akışı aşağıda yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
15.15 Yılbaşı Sürprizi
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
18.30 Star Haber
20.00 İbo Show Yılbaşı
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel
00:30 Neredesin Firuze
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
Show TV2nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüyle ekranların karşısında olacak. Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel bölümüne şu isimler konuk olacak:
• Aslıhan Güner
• İbrahim Demirci
• Yeşim Salkım
• Ayta Sözeri
• Toygan Avanoğlu
Uzun yıllar televizyona ara veren İmparator İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlara geri döndü. İbo Şov Yılbaşı Özel programında milyonlarca kişinin sevdiği birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. İbo Show Yılbaşı Özel programı 31 Aralık Perşembe günü 20:00'da Star TV ekranlarında olacak! İbo Show Yılbaşı Özel konukları kimler:
• Diva Bülent Ersoy
Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında olacak ÇGHB 2 Yılbaşı Özel programına eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncuları ve ünlü konuklar eşlik edecek. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel konukları ise şöyle:
• Hülya Avşar
• Koray Avcı
• Emir Can İğrek
• Kibariye
• Cengiz Kurtoğlu
• Serdar Ortaç
• Hande Yener
• Seda Sayan
• Şafak Sezer
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümüyle 31 Aralık Perşembe günü saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nın Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü konukları ise şöyle:
Emel Müftüoğlu
Serdar Ortaç
Burak Kut