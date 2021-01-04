TV yayın akışı 4 Ocak 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Her gün güncel olarak yayınlanan programlara yeni diziler ve filmler eklenmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV'de Çukur, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle yayınlanırken Sefirin Kızı yerine Görevimiz Tehlike filmi izleyiciyle buluşacak. Peki Bugün TV'de ne var? İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışı listesi...

TV'DE BUGÜN NE VAR? 4 OCAK TV YAYIN AKIŞI

Pazartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar için 4 Ocak tv yayın akışı haberimizde yer alıyor. Bu akşam ekranların sevilen dizileri ekrana gelirken, aksiyon dolu filmlerde kanalların farklı yayın akışlarında bulunuyor. İşte tüm kanalların yayın akışı…