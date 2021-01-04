Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri TV yayın akışı 4 Ocak 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

4 Ocak 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanacak olan dizi ve filmler listesinde bulunuyor. Haftanın ilk gününde bazı diziler tekrar bölümleriyle ekrana gelirken komedi türündeki filmlerde Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışlarında yerini aldı. Listeye göz atanlar 4 Ocak 2021 tv yayın akışlarına göre beğendikleri dizi ve filmleri izlemeye başlayacak. Peki Bugün TV’de ne var? ! İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

Giriş Tarihi: 4.1.2021 15:53 ABONE OL
TV yayın akışı 4 Ocak 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi

Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışında yer aldı. Her gün güncel olarak yayınlanan programlara yeni diziler ve filmler eklenmeye devam ediyor. Bu akşam Show TV'de Çukur, TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle yayınlanırken Sefirin Kızı yerine Görevimiz Tehlike filmi izleyiciyle buluşacak. Peki Bugün TV'de ne var? İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 yayın akışı listesi...

TV'DE BUGÜN NE VAR? 4 OCAK TV YAYIN AKIŞI

Pazartesi akşamını evde televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar için 4 Ocak tv yayın akışı haberimizde yer alıyor. Bu akşam ekranların sevilen dizileri ekrana gelirken, aksiyon dolu filmlerde kanalların farklı yayın akışlarında bulunuyor. İşte tüm kanalların yayın akışı…

TELEVİZYONDA BU AKŞAM NE VAR?

TV'de bugün birbirinden güzel dizi, film ve yarışma programları yer alacak. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak 4 Ocak 2021 tv yayın akışı listesine ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TV yayın akışı 4 Ocak 2021: Bugün TV’de ne var? İşte Kanal D, ATV, Show Tv, TV8 tv yayın akışı listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA