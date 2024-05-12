T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/621 Esas

Konu : İlanen Tebligat

İLAN

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı BERİN YİĞİT, Mehmet'den olma, Leyla'dan doğma, 22/01/1962 doğumlu, Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı No:17 İç Kapı No:14 Çukurova/ADANA adresinde iken ikametgahı meçhul. Davacı TAMER YALINIZ tarafından Adana ili, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi, 13189 ada, 6 parsel sayılı taşınmazdaki mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/621 Esas esas sayılı davası açılmış olup, davalı Berin Yiğit'e tüm adres araştırma yazılarına rağmen tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Berin Yiğit'iniki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu,26/09/2024 günü saat10:10'da Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02030434

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