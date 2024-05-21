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Giriş Tarihi: 22.05.2024 00:00

İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/36
KARAR NO : 2024/163
Yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/03/2024 tarihli karar ile "Konya ili, Ereğli ilçesi, BelkayaMah/Köyü, Cilt No:98, Hane No:65, BSN:127 'te kayıtlı, Mehmet veMeliha'dan olma, 28.01.2001 Ereğli doğumlu, 36304862204 T.C. kimlik nolu davacı Ümmü Gül Demirtaş'ınÜmmü Gül olan adının "ESİN", Demirtaş olan soyadınınise "ADAL"olarak DÜZELTİLMESİNE," karar verilmiş olup;
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 29/04/2024

Basın No: ILN02035726

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İSTANBUL ANADOLU 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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