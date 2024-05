T.C. BURSA 20. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN

DOSYA NO : 2021/202

KARAR NO :2022/381

Mahkememizin 16/05/2022 tarih 2021/202 Esas,2022/381 Karar sayılı kararı ile 9*****4 TC Salah ve Meryem'den olma 25/08/1991 doğumlu Sanık ABDULSELAM UKDE hakkında Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c),4 YIL 2 AY HAPİS cezası verilmiş buna ilişkin gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının istinaf talebi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin yerel bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basım İlan Kurumu İlan Portalından ve Türkiye genelinde tirajı 50.000 in üzerinde olan gazetelerden birinde tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu olduğuna karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02035476

#ilan.gov.tr