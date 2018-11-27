Rüyada idrar görmek ne anlama gelir?

Nesil, evlat veya istenmeyen şeydir. Rüyada idrarını tutamayan, istenmeyen bir şeye duçar olur. Erkekliği zayıflar. İdrar yapamadığını gören ise, zahmet,keder, gam ve sıkıntıya düşer. Bundan ızdırap duyduğunu görmek bu durumun uzun süreceğine işarettir. Bilmediği bir yerde işediğini gören, bir kadınla kötü fiilde bulunur ve evlenir. Safra işediğini görenin hastalıklı çocuğu olur.

Kuyuya işediğini görmek: Helal rızkınızdan kayba uğrarsınız.

Kan işediğini görmek: Boşadığınız veya mahreminiz bir kadın ile münasebette bulunursunuz.

İdrar içtiğini görmek: Şiddetli sıkıntı ve darlık çekmektir.