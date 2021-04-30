Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Acil kullanım onayı verildi

Türkiye koronavirüsle mücadelede 3'üncü aşısını Rusya'dan alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün müjdesini verdiği ilk 50 milyon doz aşının ardından, Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V'nin üretimi de artık Türkiye'de yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sputnik V aşısı ile ilgili açıklaması şu şekilde;
"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek."
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021
ACİL KULLANIM ONAYI NEDİR?
Resmi Gazete'de Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği'ne bulaşıcı hastalıklar kapsamındaki aşılar için "Acil Kullanım Onayı (AKO)" hükmü yayılanan 10 uncu maddede şu bilgilere yer verilir;
Dünya Sağlık Örgütü veya Bakanlık tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden istisnai durumlarda kullanılacak ve ruhsatlandırmaya esas etkililik, güvenlilik ve kalite ile ilgili kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılar için bu veriler sağlanıncaya kadar Kurum tarafından AKO verilebilir.
TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPILACAK
Rus aşısı olan Sputnik V ya da diğer adıyla Gam-COVID-Vac, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Covid-19 aşısıdır. Soğuk Savaş dönemindeki uzay rekabetine atfen isimlendirilen aşı COVID-19'a karşı tescil edilen ilk aşıdır. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacak.
SPUTNIK V AŞISI ÖZELLİKLERİ
60'ın üzerinde ülkede kullanım izni bulunan Sputnik V aşısı, vektör aşı olarak biliniyor. Vektör aşılar, çok düşük sıcaklıklarda depolanmaya gerek olmadığı için mRNA aşılarına kıyasla nakliye açısından daha avantajlıdır. Vektör aşıda, inaktif virüsler gibi olan zararsız canlı virüsler, koronavirüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı spike proteinlerinin genetik kodunu vücuda iletiyor.
SPUTNIK V AŞISI NE KADAR ETKİLİ?
Aşının etkililik oranı son çalışmalara göre yüzde 97,6 olarak tespit edilmiştir. Bu rakam, aşılanan 3,8 milyon kişiden elde edilen verilerle ortaya çıkmıştır. İki dozu da alan kişilerde aşı etkinlik oranı yüzde 97,6'dır.