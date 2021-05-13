Video Yaşam Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı

Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı
13.05.2021 | 15:56

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Koronavirüs salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarının eşlerinin de aşılanmasına başlandı.

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Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 14 Ocak'ta sağlık çalışanları ile başlayan aşılama çalışması devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından oluşturulan aşılama takvimi kapsamında 2'nci aşamanın 2'nci grubunda 55 yaş grubunun aşılaması sürürken, sağlık çalışanlarının eşleri de sisteme dahil edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini belirterek sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bugün sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasına başlandı. Ankara'da ilk gün Merkezi Hekim Randevu Sisteminden 2 bin sağlık çalışanını eşi randevu aldı. Sağlık çalışanlarının eşleri sabah saatlerinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurarak aşılarını yaptırdı.


Aşı yaptıranlardan Emrah Kara, Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarının eşlerine aşı yapılacağı haberinin ardından hemen randevu aldıklarını belirterek Aşı haberi bizi çok mutlu etti. Ayrıcalık tanındığı için teşekkür ediyoruz. Bizim için çifte bayram oldu. Eşlerimiz aşı oldular; ancak bizler de risk altındaydık. Bu nedenle tedirgindik. Kendimizi çok iyi hissediyoruz şimdi dedi.

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