Rus aşısı 'Sputnik V'nin kullanımına onay verildi... Tüm detaylar A Haber'de! | Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, daha önce yaptığı açıklamada 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı için anlaşma imzalandığını, ilk sevkiyatın ise Mayıs ayında gerçekleştirileceği duyurmuştu. Tüm detaylara A Haber'de yer verildi...