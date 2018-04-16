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'ta hedef

, geçtiğimiz yaz döneminde kadrosuna katamadığı için sezon sonunda ’la pazarlık masasına oturacak.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Spor Haberleri
Beşiktaş'ta hedef Deniz Türüç
'in raporu doğrultusunda yaşlanan kadroyu yeniden yapılandırmayı planlayan yönetimi, 'un başarılı futbolcusu 'ü listesine dahil etti. Siyahbeyazlıların, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemine gelen 25 yaşındaki 10 numara için sezon sonunda iyi ilişkiler kurdukları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir ile masaya oturacağı belirtildi. Başkan ve yönetiminin Kayserispor'la 30 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi olan Deniz'i para artı oyuncu takası yoluyla kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında. Kulislerde ise Deniz Türüç'le Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve iki ezeli rakibin yıldız futbolcu için büyük bir yarışa girmenin arifesinde olduğu konuşuluyor.
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Beşiktaş'ta hedef Deniz Türüç
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