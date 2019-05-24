CANLI | Sivasspor - Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. 21.00'de başlayacak ve Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray: İsmail, Marcao, Semih, Emre Taşdemir, Linnes, Selçuk İnan, Donk, N'Diaye, Yunus Akgün, Muğdat, Sinan Gümüş

Maçtan notlar

Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek puanını 69'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig'deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

26. kez karşılaşacaklar

İki takım, birbiriyle 26. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.

Sivas'taki maçlar

Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti. Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı. Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Fatih Terim ve Ümit Davala görev alamıyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, haklarındaki tedbir kararından dolayı müsabakada yedek kulübesinde yer alamıyor. Medipol Başakşehir ile yapılan ve şampiyonluğun ilan edildiği maçta tribüne gönderilen ve tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen iki teknik adam da Sivas'ta görev yapamıyor.

Fatih Terim, bu sezon 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nin verdiği toplam 10 maçlık ceza nedeniyle bir süre yedek kulübesinden uzak kalmıştı.