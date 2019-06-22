Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı sarı lacivertliler için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde Fransa Ligi ile İtalya Ligi bulunurken, gözlemcilerin raporu ve menajerlerin önerisi doğrultusunda da transfer hamleleri gerçekleştirilebilir. Fenerbahçe hakkında ortaya atılan son iddia ise Beşiktaş'ın eski yıldızı ile alakalı olarak geldi.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER BOMBASI! BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELDİ

Kolarov'u İstanbul'a getiren kanaryalar, mali sıkıntısını Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak atlatmayı düşünüyor. Kadrosunda hemen hemen her mevkiye takviyeyi düşünen sarı lacivertli ekip, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda, Beşiktaş'ın eski yıldızı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...