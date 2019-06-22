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Son dakika haberi: 'ın eski yıldızı sarı lacivertliler için 'a geldi!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen 'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanaryalar, Avrupa'dan İtalya ve Fransa liglerini gözleme aldı. Bilindiği üzere, UEFA'dan gelmesi muhtemel cezaya karşı hamlelerini şekillendiren Fenerbahçe, Roma'nın yıldız sol bek oyuncusu Kolarov'u 'a getirmişti. Ortaya çıkan son iddia ise 'lı eski yıldıza ait. Oynadığı dönemde siyah beyazlı ekibin yıldız isimlerinden olan ve taraftarların gönlünde taht kuran oyuncunun görüşme için İstanbul'a geldiği iddia edildi. İşte, son dakika Fenerbahçe transfer haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 22.6.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 22.6.2019 08:33
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı sarı lacivertliler için İstanbul'a geldi!

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren , önümüzdeki sezonun takımını oluşturmak için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktörü Damien Comolli ve teknik direktörü Ersun Yanal'ın onayı ile hamlelerini yapmak isteyen sarı kanaryalar, UEFA'nın olası ceza durumunu da hesaba katıyor. Sarı lacivertlilerin hedefinde Fransa Ligi ile İtalya Ligi bulunurken, gözlemcilerin raporu ve menajerlerin önerisi doğrultusunda da hamleleri gerçekleştirilebilir. Fenerbahçe hakkında ortaya atılan son iddia ise 'ın eski yıldızı ile alakalı olarak geldi.

FENERBAHÇE'DEN SON DAKİKA TRANSFER BOMBASI! BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI İSTANBUL'A GELDİ

Kolarov'u 'a getiren kanaryalar, mali sıkıntısını Eljif Elmas'ı iyi bir bonservis bedeli ile satarak atlatmayı düşünüyor. Kadrosunda hemen hemen her mevkiye takviyeyi düşünen sarı lacivertli ekip, takıma doğrudan katkı sağlayacak isimlerin peşine düştü. Bu doğrultuda, Beşiktaş'ın eski yıldızı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Oyuncunun, transfer görüşmeleri için Türkiye'ye geldiği belirtildi.

İşte, Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Beşiktaş'ın eski yıldızı sarı lacivertliler için İstanbul'a geldi!
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