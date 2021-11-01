Türk genci ABD’de 1 numaralı ulusal erkek koşucu seçildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Diego Kenti'nde yaşayan, evsiz ve kimsesizlere yaptığı yardımlarla adını dünyaya duyuran Türk genci Kenan Pala (17), bu kez halka açık anketle ''Amerika'nın Koşu Yıldızı'' seçildi. Kenan Pala, spora ilkokulda triatlon koşarak başladığını ifade ederek, "Koşmaya başlamadan önce triatlon yaptım. Bunu eğlence için yaptım. Sonra bir süre yüzmeye ve bisiklete binmeyi yöneldim. Bu sürede koşmayı daha da çok sevdiğimi anladım" dedi. Ortaokuldayken koşu sporunda iyi olduğunu ancak ''en iyisi olmadığını'' anlatan Kenan Pala sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu yüzden çok çalıştım. Her zaman, herhangi bir spor dalında başarının, kalıcı ve uzun olmasını istiyorsanız; yöntemi çok çalışmaktan geçiyor. Şimdi California ve Amerika'nın en iyi kros koşucularından biri oldum. Lise son sınıfta tam olarak olmak istediğim yerdeyim. Gelecek yıl sonbaharda Yale Üniversitesi'ne başlayacağım. Ders notlarımın yüksek olması, yardım severliğim ve sporcu yönümle Yale Üniversitesi'ne erken kabul edildim. Yale Üniversitesi Koşu Takımı içinde de yer alacağım için mutluyum."





ANKETTE BİRİNCİ SEÇİLDİM



Kenan Pala, 3 millik bir parkurda 14:11:11 koştuğunu, bunun ''Amerika tarihindeki en iyi zaman'' olarak kayıtlara geçtiğini dile getirerek, bu başarılı hıza istinaden California'da halka açık ''ABD'de 1 numaralı ulusal erkek koşucusu kim?'' başlığıyla anket açıldığını, katılanların kendisini ''ABD'nin 1 numaralı ulusal erkek koşucusu Kenan Pala, Amerika'nın Koşu Yıldızı'' seçtiğini söyledi. Eğitim, yardım faaliyetleri ve spor yaşamındaki disiplini, 1998 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) göç eden Babası Serhat Pala ve Annesi Zeynep Ilgaz Pala'nın aşıladığını belirten Kenan Pala, kardeşi Arden Pala'nın ise eğitimin yanı sıra başarılı tiyatro oyuncusu, yönetmen ve yazar olduğunu bildirdi.



GUINESS REKORLARI KİTABI'NA DA GİRMİŞTİ



Kenan Pala 2015 yılında da evsiz ve kimsesizlere yardım amacıyla okuduğu Francis Parker Okulu'ndaki spor salonunun 235 metrekarelik tabanını 10 öğrenci arkadaşıyla, 4 bin mısır gevreği ve yulaf ezmesi kutusuyla 4 saatte mozaik şeklinde kaplayarak Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı. Geçmişte Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan İdris Pala ve eşi Sema Pala da torunları Kenan Pala'nın Guinness Dünya Rekoru heyecanında hazır bulunmak için İzmir'den San Diego'ya gitmişlerdi.





ABD'DE EN İYİ 10 GENÇ GÖNÜLLÜDEN BİRİ SEÇİLDİ



2017 yılının Nisan ayında yaptığı çalışmalardan dolayı ''ABD'de en iyi 10 genç gönüllü''den biri seçilen Kenan Pala, ödülünü Washinton'daki Andrew W.Mellon Auditoriumu'nda düzenlenen törenle Olimpiyat Şampiyonu, rekortmen yüzücü Michael Phelps'ten almıştı. Bu ödül karşılığı Kenan'ın başkanlığını yürüttüğü dernek 10 bin dolar ödül kazanmıştı. 2018 yılının Ocak ayında ise California Valiliği, Kenan Pala'nın kurduğu Kids4Community (Toplum için Çocuklar) adlı derneğin bir yıl boyunca evsizlere yiyecek ve giyecek toplama çalışmalarından dolayı 23 Ocak'ı "Kenan Pala Günü" ilan etmişti.



Aynı yılın kasım ayında ise bu kez Kenan Pala'ya, San Diego kentinde ''Yılın Gönüllüsü'' ödülü verilmişti.