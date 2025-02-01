Son dakika: Alvaro Morata Galatasaray’da! Taraftarları sevindiren fotoğraf Gardi’den geldi

Kulüp kariyeri de kupalarla dolu. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 kez de La Liga'yı kazanan yıldız oyuncu, Juventus ile 2 kez Serie A şampiyonu olup 3 İtalya Kupası aldı. Chelsea kariyerinde ise 1 Avrupa Ligi, 1 de FA Cup zaferleri bulunuyor.