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Giriş Tarihi: 20.06.2026 22:14 Son Güncelleme: 20.06.2026 22:15

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nde, 2-0 geriye düştüğü maçta turnuvanın iddialı ekiplerinden Almanya'yı 3-2 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Almanya’yı 3-2 mağlup etti
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2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen 2. etabının 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 18-25, 24-26, 25-19,25-22, 15-13'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Milliler, Türkiye etabındaki 4. maçında yarın Çin ile karşılaşacak.



Salon: Ankara

Hakemler: Valentar Bernard (Slovenya), Cesare Stefano (İtalya)

Türkiye: Sinead Jack Kısal, Hande Baladın, Melissa Vargas, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Cansu Özbay, Gizem Örge (L), (Defne Başyolcu, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın)

Almanya: Emilia Weske, Camilla Weitzel, Lina Alsmeier, Pia Timmer, Anastasia Cekulaev, Sarah Straube, Annie Cesar (L), (Lena Kindermann, Hannah Kohn, Patricia Nestler, Monique Strubbe, Mette Pfeffer)

Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

Süre: 145 dakika

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-2 mağlup etti
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