Hırvatistan 90+4’te yıkıldı! Portekiz, ikinci turda İspanya’nın rakibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 2-1 yenen Portekiz, son 16 turuna yükseldi. Portekiz, bu turda İspanya ile eşleşti.

Toronto'da hissedilen 40 derece sıcaklık ve yüksek nem oranına karşın tribünleri dolduran 43 bin futbolseverin oluşturduğu atmosferle karşılaşma hızlı bir tempoyla başladı.

Rafael Leao ve Bruno Fernandes ikilisiyle rakip kaleye sol taraftan yüklenen Portekiz, su molasına kadar skoru değiştirmeye daha çok yaklaşan taraf oldu.

4. dakikada Portekiz gole çok yaklaştı. Sol kanattan son çizgiye inen Leao'nun ceza alanına çıkardığı topa ön direkte Fernandes vurdu. Kaleci Livakovic'in çeldiği meşin yuvarlağı Fernandes bir kez daha kaleye gönderdi ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

16. dakikada Mendes'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Veiga'nın kafayla vurduğu top az farkla direğin üstünden auta gitti.

45+1. dakikada Neto'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında, savunmadan seken topu Leao tamamlamak istedi ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Hırvatistan'ın baskıyı kabullenip yarı sahayı neredeyse hiç geçmediği ilk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.