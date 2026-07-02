Premier lig’de ilk Türk patron

INBUSINESS Dergisi'nin Temmuz sayısı yayımlandı. Dünya Kupası nedeniyle futbolla yatıp futbolla kalktığımız bu günlerde dergi kapak söyleşisini İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptı.

Dergiye verdiği röportajda Ilıcalı, hem futbol yatırımı hem de medya ve girişimcilik alanındaki büyüme stratejisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'e yükselişi "hayatının en büyük gururu" olarak nitelendiren Ilıcalı, küresel futbol sahnesindeki konumlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Dünyanın en çok izlenen liginde bir Türk kulüp sahibi olmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Hull City yatırım sürecinin başlangıcında aldığı tepkilere de değindi. "Bana herkes 'Deli misin?' dedi. TV8'i aldığımda da aynı şeyi söylediler. Ama ben risk almaktan korkan biri değilim" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, iş modelini ise şu sözlerle açıkladı:

"Ben topu hep ceza sahasına getiririm. Şans dediğiniz şey de orada başlar. 15 şut atarsanız biri defansa çarpıp gol olabilir. Önemli olan pozisyon üretmektir."

"VARLIĞIN OLMAMASI BİZİM İÇİN AVANTAJDI"

Hull City satın alma sürecine ilişkin finansal değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, kulübün satın alındığı dönemde varlık yapısının yatırım kararını kolaylaştırdığını şu sözlerle anlattı:

"Kulübü 20 milyon sterline aldım. Eğer ciddi varlıkları olsaydı fiyat 60 milyon sterline çıkardı. Varlık olmaması bizim için avantaj oldu. Çünkü ben parayı oyuncuya harcamak istiyordum."

Fortuna Sittard deneyimine de değinen Ilıcalı, futbol yatırımındaki ölçek hedefinin zaman içinde büyüdüğünü ifade etti ve "Hollanda'da geçirdiğim dönem bana büyük hedefler koymam gerektiğini gösterdi. Benim hedefim her zaman İngiltere'de, Premier Lig seviyesinde bir kulüp sahibi olmaktı" diye konuştu.

Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte kulüp değerinin ciddi biçimde arttığını belirtti. "Kulübün değeri bugün 250–300 milyon sterlin seviyesine ulaştı. İki sezon daha Premier Lig'de kalırsak bu rakam 450–550 milyon sterline çıkabilir" dedi.