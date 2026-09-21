Cedi Osman iddiası asılsız çıktı: Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde

Milli basketbolcu Cedi Osman ile Başkan Erdoğan'ın New York'ta karşılaştığı iddiasıyla dolaşıma sokulan görüntülerin arkasındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, videonun 2024 yılında çekildiği ve görüntülerdeki sporcunun Cedi Osman değil, genç basketbolcu Yiğit Sarı olduğu anlaşıldı.

"SENİ BİZİM TAKIMA ALIRIZ"

Basketbola olan tutkusuyla tanınan Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı arasında geçen eğlenceli diyalog, videonun yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Sohbet sırasında genç sporcuyu başkente davet eden Erdoğan, "Ankara'ya gel, birlikte basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma yollar, seni kendi ekibimize dahil ederiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu esprili teklifine Yiğit Sarı da aynı samimiyetle karşılık verdi. Türkoğlu'na göndermede bulunan genç basketbolcu, "Hidayet Türkoğlu'ndan daha iyi olduğuma inanıyorum, onu rakip takıma verelim" diyerek ortamı neşelendirdi. Başkan Erdoğan ise "Ömer Onan'ı da zaman zaman karşı takıma gönderiyoruz" sözleriyle renkli sohbeti sürdürdü.