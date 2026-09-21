Haberler Spor Haberleri Cedi Osman iddiası asılsız çıktı: Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde
Giriş Tarihi: 21.09.2026 19:47 Son Güncelleme: 21.09.2026 23:24

Cedi Osman iddiası asılsız çıktı: Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile milli basketbolcu Cedi Osman’ın New York’ta bir araya geldiği iddia eden sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Görüntülerin 2024 yılına ait olduğu ve Başkan Erdoğan'ın sohbet ettiği sporcunun basketbolcu Yiğit Sarı olduğu belirlendi.

Cedi Osman iddiası asılsız çıktı: Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde
  • ABONE OL

Milli basketbolcu Cedi Osman ile Başkan Erdoğan'ın New York'ta karşılaştığı iddiasıyla dolaşıma sokulan görüntülerin arkasındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde, videonun 2024 yılında çekildiği ve görüntülerdeki sporcunun Cedi Osman değil, genç basketbolcu Yiğit Sarı olduğu anlaşıldı.

"SENİ BİZİM TAKIMA ALIRIZ"

Basketbola olan tutkusuyla tanınan Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı arasında geçen eğlenceli diyalog, videonun yeniden gündeme gelmesiyle dikkat çekti. Sohbet sırasında genç sporcuyu başkente davet eden Erdoğan, "Ankara'ya gel, birlikte basketbol oynayalım. Hidayet Türkoğlu'nu karşı takıma yollar, seni kendi ekibimize dahil ederiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu esprili teklifine Yiğit Sarı da aynı samimiyetle karşılık verdi. Türkoğlu'na göndermede bulunan genç basketbolcu, "Hidayet Türkoğlu'ndan daha iyi olduğuma inanıyorum, onu rakip takıma verelim" diyerek ortamı neşelendirdi. Başkan Erdoğan ise "Ömer Onan'ı da zaman zaman karşı takıma gönderiyoruz" sözleriyle renkli sohbeti sürdürdü.

#TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ( #NEW YORK #TBF #HİDAYET TÜRKOĞLU #CEDİ OSMAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cedi Osman iddiası asılsız çıktı: Başkan Erdoğan ile Yiğit Sarı’nın gülümseten basketbol sohbeti yeniden gündemde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA